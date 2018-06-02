Депутат из Екатеринбурга займет место министра природы Омской области
2 июня, 09:30ПолитикаCorey
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Депутат городской думы из Екатеринбурга Илья Лобов может занять должность министра природы Омской области. Конкурсная комиссия рекомендовала назначить народного избранника на этот пост.
Сюжеты: Екатеринбург
Чтобы занять новую должность, Лобов должен сложить свои полномочия в качестве депутата. Добавим, что депутат представлял партию «Справедливая Россия».
Теперь документы о назначении екатеринбуржца на должность министра природы предстоит подписать губернатору Омской области Александру Буркову, передаёт издание Znak.com.
По задумке главы Омской области министр природы займется наведением порядка в лесном хозяйстве: проведёт инвентаризацию земель и определит их назначение. Вместе с этими мероприятиями он не должен навредить местным жителям и представителям сферы предпринимательства. Другие вопросы – несанкционированные свалки и создание современной системы экологического мониторинга.
© Corey, TagilCity.ru
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