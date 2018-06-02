Депутат из Екатеринбурга займет место министра природы Омской области

Чтобы занять новую должность, Лобов должен сложить свои полномочия в качестве депутата. Добавим, что депутат представлял партию «Справедливая Россия».

По задумке главы Омской области министр природы займется наведением порядка в лесном хозяйстве: проведёт инвентаризацию земель и определит их назначение. Вместе с этими мероприятиями он не должен навредить местным жителям и представителям сферы предпринимательства. Другие вопросы – несанкционированные свалки и создание современной системы экологического мониторинга.