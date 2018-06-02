Мэр Качканара Сергей Набоких может уйти в областную думу

Такая возможная кадровая перестановка поможет уменьшить политическую напряженность в свете предстоящих выборов в городскую думу города Качканар, сообщает «URA.RU». Основными соперниками должны были стать группа выдвиженцев от Качканарского ГОК и команда кандидатов при поддержке профкома и главы города Сергея Набоких.

В случае назначения на пост замминистра, глава города Качканар должен будет отказаться от права участия в городских выборах и положить конец противоборству с управлением градообразующим предприятием.

Трудовую деятельность Сергей Набоких начал с работы тренером по горнолыжному спорту, после чего был директором городской детско-юношеской спортивной школы по горным лыжам.

Сам Сергей Набоков не подтвердил информацию о его ближайшем назначении.

Это фантазии тех, кто вам про это сказал. Просите комментарии у них заявил мэр.

В май текущего года в отставку ушли мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, Нижнего Тагила — Сергей Носов и Серова — Елена Бердникова.