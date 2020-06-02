Свердловский губернатор назвал принципы голосования за поправки в Конституцию
Сегодня, 22:52ПолитикаФото: Департамент информационной политики
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Евгений Куйвашев 2 июня встретился с омбудсменом Татьяной Мерзляковой. На встрече обсуждалось проведение голосования по поправкам в Конституцию, основными принципами которого станет безопасность и открытость, сообщает департамент информполитики региона.
Татьяна Мерзлякова является членом рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок. Она отметила, что общество находится в режиме ожидания голосования, поэтому не следует откладывать его далее, чем за летний период.
Даже те, кто сильно критиковал идею внесения изменений в Конституцию, сейчас видят, что эпидемия коронавируса и экономические последствия от нее указали россиянам на то, чего сегодня не хватает государственному устройству страны, сказала омбудсмен.
Глава региона подчеркнул, что процедура должна пройти прозрачно и легитимно. По мнению Куйвашева, особое внимание стоит уделить безопасность процесса, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.
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