Свердловский губернатор назвал принципы голосования за поправки в Конституцию

Татьяна Мерзлякова является членом рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок. Она отметила, что общество находится в режиме ожидания голосования, поэтому не следует откладывать его далее, чем за летний период.

Даже те, кто сильно критиковал идею внесения изменений в Конституцию, сейчас видят, что эпидемия коронавируса и экономические последствия от нее указали россиянам на то, чего сегодня не хватает государственному устройству страны, сказала омбудсмен.