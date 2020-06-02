В Свердловской области выделили 20 млн рублей на рекламу голосования по Конституции
Сегодня, 19:08ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
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Власти Свердловской области потратят на рекламу голосования за внесение поправок в Конституцию России почти 20 миллионов рублей. Деньги на рекламу выделили из резервного фонда правительства Свердловской области, сообщает Е1.
Департамент внутренней политики без торгов заключил четыре контракта на размещение наружной рекламы, печать плакатов, а также печать благодарностей от главы региона, пришедшим на голосование.
Деньги, потраченные на рекламу, выделены из резервного фонда правительства области, из которого производятся доплаты медикам, работающим с короновирусом.
Напомним, общероссийское голосование должно было состояться 22 апреля, но из-за пандемии короновирусной инфекции было отменено и перенесено на 1 июля. Этот день объявлен нерабочим.
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