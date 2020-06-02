В Свердловской области выделили 20 млн рублей на рекламу голосования по Конституции

Департамент внутренней политики без торгов заключил четыре контракта на размещение наружной рекламы, печать плакатов, а также печать благодарностей от главы региона, пришедшим на голосование.

Деньги, потраченные на рекламу, выделены из резервного фонда правительства области, из которого производятся доплаты медикам, работающим с короновирусом.