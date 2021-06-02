Благоустройство общественных территорий начато в Дзержинском районе Нижнего Тагила

Благоустройство общественных территорий начато в Дзержинском районе Нижнего Тагила
Благоустройство общественных территорий начато в Дзержинском районе Нижнего Тагила
Сегодня, 16:18ПолитикаФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел выездное совещание и проконтролировал, как начались работы по благоустройству двух общественных территорий в Дзержинском районе.

Несмотря на то что реконструкция общественных территорий площади Танкостроителей и лесопарковой зоны «Пихтовые горы» рассчитана на два года, основной объем планируется выполнить уже в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

По проекту, к реализации которого приступил подрядчик, в лесопарке между улицами Зари, Парковая, Пихтовая и Максарева, охватывающем территорию 34 гектара, появятся две велодорожки, прогулочные маршруты и тропинки для скандинавской ходьбы. Также будет оборудовано пространство для скейтеров, поле для мини-футбола, воркаута и детские городки.

Для собачников в парке будет обустроен вольер для выгула домашних питомцев.

Стартовали работы по реконструкции и на Вагонке — на территории мемориальной зоны на пересечении улицы Зари и Ленинградского проспекта. Этот проект по итогам рейтингового голосования поддержали 4,5 тысяч жителей города.

По завершении реставрации стелы и проведения благоустройства, памятник украсит архитектурно-художественная подсветка.

Нацпроект «Жилье и городская среда», в рамках которого финансируются работы, нацелен не просто на наращивание количества вводимых в эксплуатацию квадратных метров, а рассматривает объекты в контексте их средового окружения, комплексной организации городских пространств, удобства для жителей, отметил по итогам выездного совещания Владислав Пинаев.

Глава города отметил, что в выборе дизайн-проектов благоустройства на 2022 год приняли участие десятки тысяч жителей.

За реконструкцию Ленинградского проспекта проголосовали почти 49 тысяч жителей Нижнего Тагила. А значит, развитие города будет продолжено, и в следующем году приведем в порядок другие, требующие внимания, городские площадки, сказал мэр.

Напомним, парк Победы на Гальянке в Нижнем Тагиле попал в реестр лучших муниципальных практик по созданию комфортной городской среды, составленный Минстроем РФ. Реконструкция территории велась в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», а также программы по формированию комфортной городской среды.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
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