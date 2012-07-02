Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева не намерена баллотироваться на второй срок

Депутаты гордумы Нижнего Тагила поставили оценку «неудовлетворительно» за работу Валентины Исаевой в 2011 году. 13 из 24 присутствующих на заседании оценило работу мэра как неудовлетворительную, семь — «удовлетворительно», четверо воздержались.

По итогам заседания было принято решение оценить работу исполнительной власти в 2011 году неудовлетворительно.