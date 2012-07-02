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Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева не намерена баллотироваться на второй срок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева не намерена баллотироваться на второй срок

2 июля 2012, 09:09ПолитикаЕвгения
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