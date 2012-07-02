Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева не намерена баллотироваться на второй срок
2 июля 2012, 09:09ПолитикаЕвгения
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На заседании Нижнетагильской городской Думы шестого созыва, которое состоялось 28 июня, Глава города Нижний Тагил Валентина Исаева выступила перед депутатами с отчетом о результатах своей деятельности за 2011 год. Она заявила, что не намерена баллотироваться на второй срок, сообщает официальный портал Нижнего Тагила.
Депутаты гордумы Нижнего Тагила поставили оценку «неудовлетворительно» за работу Валентины Исаевой в 2011 году. 13 из 24 присутствующих на заседании оценило работу мэра как неудовлетворительную, семь — «удовлетворительно», четверо воздержались.
По итогам заседания было принято решение оценить работу исполнительной власти в 2011 году неудовлетворительно.
Глава города подтвердила свое намерение и дальше работать в обычном режиме до новых выборов главы города, которые состоятся в октябре. На второй срок Валентина Исаева баллотироваться не намерена.
© urbc.ru
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