Кандидатам в депутаты и мэры можно будет собирать по 10 подписей в свою поддержку

Муниципальные выборы пройдут 14 октября. Депутатов городских дум будут выбирать в Березовском, Первоуральске и других городах Свердловской области. В Нижнем Тагиле пройдут выборы мэра. Выдвигаться кандидаты смогут в начале августа.

Российское избирательное законодательство изменилось в апреле 2012 года. Новые законы о выборах и о партиях, значительно облегчающие регистрацию политобъединений и процесс участия в кампаниях, были разработаны и приняты после массовых акций протеста, вызванных нарушениями на выборах депутатов Госдумы в декабре 2011 года.