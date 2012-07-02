Кандидатам в депутаты и мэры можно будет собирать по 10 подписей в свою поддержку
2 июля 2012, 10:19ПолитикаЕвгения
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Кандидатам в депутаты и главы городов Свердловской области можно будет собрать 10 подписей в поддержку своего выдвижения. Осенние муниципальные выборы в России будут проводиться уже по новому избирательному законодательству, которое, среди прочего, значительно облегчает процесс сбора подписей и регистрации кандидатов. Так, претендентам на муниципальные выборные должности в Свердловской области нужно будет собрать 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории округа. При этом минимальное число подписей составит 10 штук, рассказали в Избирательной комиссии Свердловской области. Собирать подписи придется только самовыдвиженцам и непарламентским партиям, кандидаты от парламентских партий от сбора подписей освобождены.
Муниципальные выборы пройдут 14 октября. Депутатов городских дум будут выбирать в Березовском, Первоуральске и других городах Свердловской области. В Нижнем Тагиле пройдут выборы мэра. Выдвигаться кандидаты смогут в начале августа.
Российское избирательное законодательство изменилось в апреле 2012 года. Новые законы о выборах и о партиях, значительно облегчающие регистрацию политобъединений и процесс участия в кампаниях, были разработаны и приняты после массовых акций протеста, вызванных нарушениями на выборах депутатов Госдумы в декабре 2011 года.
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