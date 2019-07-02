Помощница Владислава Пинаева назначена управделами мэрии Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле назначен управляющий делами администрации города, должность которого появилась в структуре мэрии после ликвидации поста руководителя аппарата администрации. Как сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии, им стала помощница главы Нижнего Тагила Мария Ивушкина.
Бывший руководитель аппарата администрации Алексей Храмцов переведён на пост начальника управления территориального развития и общественных связей. Напомним, до верхотурца аппаратом руководил Андрей Ленда, считавшийся правой рукой экс-мэра Сергея Носова и владевший практически безграничными полномочиями (курировал идеологический блок, работу СМИ, рекламный рынок, обращение граждан и аппаратную работу). После избрания Владислав Пинаев начал урезать функционал руководителя аппарата, после чего Ленда покинул администрацию города.
27 июня депутаты Нижнетагильской гордумы единогласно проголосовали за предложение главы города о ликвидации должности руководителя аппарата администрации и внесение изменений в структуру.
Глобально ничего не изменится. Мы делим полномочия руководителя аппарата на две должности: завхоз и организационный блок. Вы знаете, под кого эта должность (руководитель аппарата. — Прим. ред.) была сделана и с какой целью. А нужна работа в команде, чтобы каждый занимался своими обязанностями. Всё развалилось, зато в политику играли,комментировал ранее TagilCity.ru кадровые перестановки глава города Владислав Пинаев.
По данным агентства, ставка помощника (советника) главы города будет ликвидирована, а Мария Ивушкина продолжит исполнять данные функции в порядке совмещения.
Также 1 июля по результатам конкурсов назначены начальник управления муниципальных закупок и начальник экономического управления, которыми стали Ринат Сулейманов и Ирина Трифонова.