Помощница Владислава Пинаева назначена управделами мэрии Нижнего Тагила

Бывший руководитель аппарата администрации Алексей Храмцов переведён на пост начальника управления территориального развития и общественных связей. Напомним, до верхотурца аппаратом руководил Андрей Ленда, считавшийся правой рукой экс-мэра Сергея Носова и владевший практически безграничными полномочиями (курировал идеологический блок, работу СМИ, рекламный рынок, обращение граждан и аппаратную работу). После избрания Владислав Пинаев начал урезать функционал руководителя аппарата, после чего Ленда покинул администрацию города.

Глобально ничего не изменится. Мы делим полномочия руководителя аппарата на две должности: завхоз и организационный блок. Вы знаете, под кого эта должность (руководитель аппарата. — Прим. ред.) была сделана и с какой целью. А нужна работа в команде, чтобы каждый занимался своими обязанностями. Всё развалилось, зато в политику играли,комментировал ранее TagilCity.ru кадровые перестановки глава города Владислав Пинаев.