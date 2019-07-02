Путина попросили проверить Серовский ГО на коррупцию

Автор обращения утверждает, что в Серове накопилось множество нерешенных проблем, а власти при этом нецелесообразно расходуют средства. Речь идет о покупке гостиничного комплекса «Надеждинский» за счет средств муниципального бюджета. Гостиница с рестораном обойдется мэрии в 50 миллионов рублей.

По мнению юриста, в совершении сделки заинтересованы местные депутаты. Депутат и председатель комиссии думы Ольга Гребнева является директором по правовым вопросам ПAO «Надеждинский металлургический завод» (входит в структуру УГМК) и владеет 50% гостиничного комплекса, совладельцем 25% доли является другой депутат думы Ольга Чернецова, согласно выписке из ЕГРЮЛ.

Таким образом, Семенова полагает, что депутаты пытаются продать администрации муниципалитета заведомо убыточный бизнес.