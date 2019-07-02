СМИ: Владимир Путин приедет в Екатеринбург 9 июля

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Президент России Владимир Путин приедет в Екатеринбург 9 июля на открытие саммита GMIS, сообщает ЕТВ со ссылкой на источники в правительстве.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительным данным, глава государства пробудет в уральской столице один день, программа визита держится в тайне, официальной информации пока не поступало.
Напомним, ранее сообщалось, что в конгресс-холле на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» к приезду Путина оборудовали специальную тайную комнату.
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