В свердловском Заксобрании создали орган по жалобам на неэтичное поведение депутатов

Полномочия будут возложены на мандатную комиссию. Ранее с предложением создания комиссии по этике выступала прокуратура. Однако заявления о неэтичном поведении начала принимать мандатная комиссия. Для этого в положение о ее работе были внесены нормы, которые не зафиксированы в законодательстве Свердловской области.