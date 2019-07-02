В свердловском Заксобрании создали орган по жалобам на неэтичное поведение депутатов
Сегодня, 20:23ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Заксобрание Свердловской области рассмотрит поправки к законодательству, согласно которым будут изменены правила рассмотрения жалоб о неэтичном поведении депутатов, сообщает Ура.ру.
Полномочия будут возложены на мандатную комиссию. Ранее с предложением создания комиссии по этике выступала прокуратура. Однако заявления о неэтичном поведении начала принимать мандатная комиссия. Для этого в положение о ее работе были внесены нормы, которые не зафиксированы в законодательстве Свердловской области.
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