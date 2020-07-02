На Урале бизнесмен пытался «выбить» недосдачу с подчинённой электрошокером и палкой

Предприниматель Денис Пенкин признан виновным по части 3 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере) и приговорен к наказанию в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 7,5 лет.

По версии следствия, в 2018 году у обвиняемого возникло подозрение, что в торговой точке, расположенной по адресу Грибоедова, 21 в микрорайоне Химмаш, не хватает в кассе определенной суммы денежных средств. В апреле того же года Пенкин со своим ребенком приехали в торговый павильон с целью возврата денежных средств. Своего сына обвиняемый оставил сторожить киоск, а с женщиной-продавцом отправился в подсобное помещение, по пути в которое, на лестнице, толкнул сотрудницу в спину, а затем палкой нанес ей удары в область головы и ног и применил электрошокер.

Далее предприниматель взял с женщины расписку о добровольной передаче ему денежных средств в размере 300 тысяч рублей, якобы похищенных ей из павильона, однако на банковской карте потерпевшей такой суммы не было. Когда Пенкин ушел, оставив с женщиной ребенка, она смогла бежать и сообщить о случившемся в полицию.

Факт недостачи, по данным пресс-службы региональной прокуратуры, не нашел подтверждений.