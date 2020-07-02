Под Нижним Тагилом поезд насмерть сбил перебегавшую через пути пенсионерку

Инцидент произошел в полдень 2 июля на 328 километре перегона Баранчинская — Лая Свердловской железной дороги. Пожилая женщина пересекала железнодорожное полотно в неустановленном для этого месте. Машинист электропоезда подавал звуковые сигналы, применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось: женщина, получив травмы, несовместимые с жизнью, мгновенно скончалась на месте.