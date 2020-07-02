Под Нижним Тагилом поезд насмерть сбил перебегавшую через пути пенсионерку
Сегодня, 15:59ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
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Пригородный электропоезд, следовавший по маршруту Чусовская — Нижний Тагил, насмерть сбил 89-летнюю пенсионерку, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел в полдень 2 июля на 328 километре перегона Баранчинская — Лая Свердловской железной дороги. Пожилая женщина пересекала железнодорожное полотно в неустановленном для этого месте. Машинист электропоезда подавал звуковые сигналы, применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось: женщина, получив травмы, несовместимые с жизнью, мгновенно скончалась на месте.
По факту гибели женщины проводится процессуальная проверка следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
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