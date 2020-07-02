Подозрение на коронавирус: в Екатеринбурге скончалась депутат Елена Дерягина
Сегодня, 09:50ПолитикаФото: официальный сайт Екатеринбургской городской думы
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В шесть утра 2 июля в ЦГКБ №6 скончалась депутат Екатеринбургской городской думы Елена Дерягина, сообщает издание E1.RU, ссылаясь на председателя гордумы Игоря Володина.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Игорь Володин сообщил изданию о проблемах со здоровьем у депутата: у нее имелись сердечно-сосудистые заболевания. Чиновница была госпитализирована городскую больницу №6, а ранним утром 2 июля ее не стало. Также издание сообщает, что у депутата было подозрение на коронавирус. Точную причину смерти установит экспертиза.
Напомним, что Елена Дерягина четыре раза избиралась депутатом Городской думы Екатеринбурга: в 2005, 2009, 2013 и 2018 годах. В Думе нынешнего, седьмого, созыва Дерягина представляла интересы избирателей одномандатного округа №9. Депутат входила в состав комиссий по бюджету и экономической политике, а также по развитию науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.
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