ЦИК: поправки в Конституцию РФ поддерживают почти 78% россиян
Изменения Конституции РФ на общероссийском голосовании поддерживают почти 78% жителей страны, сообщают «Новые известия».
На табло информационного центра Центральной избирательной комиссии экране отображаются результаты 100% обработанных протоколов, пришедших из участковых избирательных комиссий.
Согласно данным ЦИК, поправки в Конституцию России, которые предложил Владимир Путин, при общей явке 65%, поддерживают 77,92% Участников голосования, а 21,27% россиян высказываются против.
В полдень по московскому времени комиссия ЦИК соберется для объявления предварительных результатов голосования. Окончательные итоги будут подведены после рассмотрения всех жалоб.
Напомним, что с 25 июня по 1 июля проходило общероссийское голосование по вопросам внесения изменений в Основной закон страны, инициатором которых является действующий президент России Владимир Путин. Проголосовать россиянам возможно было, как традиционно, при посещении избирательного участка, так и на дому или придомовой территории.