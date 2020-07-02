ЦИК: поправки в Конституцию РФ поддерживают почти 78% россиян

Согласно данным ЦИК, поправки в Конституцию России, которые предложил Владимир Путин, при общей явке 65%, поддерживают 77,92% Участников голосования, а 21,27% россиян высказываются против.

В полдень по московскому времени комиссия ЦИК соберется для объявления предварительных результатов голосования. Окончательные итоги будут подведены после рассмотрения всех жалоб.

Напомним, что с 25 июня по 1 июля проходило общероссийское голосование по вопросам внесения изменений в Основной закон страны, инициатором которых является действующий президент России Владимир Путин. Проголосовать россиянам возможно было, как традиционно, при посещении избирательного участка, так и на дому или придомовой территории.