В Свердловской области стали известны итоги голосования по поправкам в Конституцию
Сегодня, 09:09ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
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В Свердловской области к этому часу обработаны 100% протоколов голосования по вопросам внесения изменений в Конституцию, а также оглашены результаты, сообщает Центральная избирательная комиссия России.
Сюжеты: Конституция 2020
Явка в регионе составила 51%, в абсолютных числах это означает, что свое мнение высказали порядка 1.7 миллионов свердловчан. Поддержали внесение изменений 65,99% избирателей, в то время, как остальные 32,94% проголосовавших жителей региона предпочли оставить без изменений Основной закон страны. Ведомство также отмечает, что 18,2 тысячи бюллетеней были испорчены.
Напомним, что с 25 июня по 1 июля в России проходило Общероссийское голосование по вопросам внесения изменений в Конституцию страны. В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, у избирателей, помимо привычного голосования на избирательных участках, была возможность проголосовать на дому и на придомовой территории.
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