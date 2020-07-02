В Свердловской области стали известны итоги голосования по поправкам в Конституцию

Явка в регионе составила 51%, в абсолютных числах это означает, что свое мнение высказали порядка 1.7 миллионов свердловчан. Поддержали внесение изменений 65,99% избирателей, в то время, как остальные 32,94% проголосовавших жителей региона предпочли оставить без изменений Основной закон страны. Ведомство также отмечает, что 18,2 тысячи бюллетеней были испорчены.