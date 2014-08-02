Стабильность - козырь Нижнего Тагила. Города Свердловской области поделили на три группы

Моногорода распределены на три категории в зависимости от степени ухудшения складывающейся в них социально-экономической ситуации, в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующей организации поясняет пресс-служба кабмина.

В категорию моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением попало шесть муниципалитетов Свердловской области: Краснотурьинск, Волчанск, Карпинск, Североуральск, Каменск-Уральский, Первоуральск, передает Политсовет.

К городам, где существуют риски ухудшения социально-экономической ситуации, в Свердловской области отнесены Красноуральск, Качканар, Верхняя Тура, Серов, Верхняя Салда.

Как выяснилось, есть на Урале и города, где наблюдается стабильная социально-экономическая ситуация. Таких муниципалитетов в области шесть: Полевской, Асбест, Нижний Тагил, Ревда, Верхняя Пышма, Малышевский городской округ.