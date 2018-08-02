МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутреннюю политику

МИД Украины вручил временному поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу ноту, содержащую требование предоставления официального разъяснения в связи решением правительства Венгрии введения должности министра по развитию Закарпатской области. Соответствующее заявление размещено на сайте украинского МИДа.

В компетенции уполномоченного лица будет входить также программа развития детских садов Карпатского бассейна.

По мнению правительства Украины, действия Венгрии являются прямым вмешательством во внутренние дела Украины, так как «в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины».