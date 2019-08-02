Дональд Трамп предложил России помощь в тушении пожаров в Сибири
Сегодня, 21:55ПолитикаФото: The White House from Washington, DC/ wikipedia.org
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В среду, 31 июля, состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. Президент США предложил помочь России в борьбе с лесными пожарами в Сибири, передаёт RT со ссылкой на пресс-службу Кремля. Владимир Путин отказался, но поблагодарил коллегу и заявил, что что меры по борьбе с огнём уже приняты.
По словам президента России в Сибири уже создана мощная авиагруппировка для борьбы с огнём: в Красноярск прибыли военные самолёты Ил-76, а в Приангарье — самолёты-амфибии Бе-200.
Также Владимир Путин добавил, что российская сторона — при необходимости — воспользуется предложением, поступившим от господина Трампа.
Как пишет «Комсомольская правда», помощь друг другу в чрезвычайных ситуация - обычная мировая практика для наших стран. В 2005 году Россия помогала США при ликвидации последствий урагана «Катрина», тогда за океан были направлены 4 самолета Ил-76. А в 2012-м — 2 наших Ил-76 доставили помощь американцам, пострадавшим от урагана «Сэнди». Также Россия регулярно предлагает помощь США в тушении огня в Калифорнии.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей