Дональд Трамп предложил России помощь в тушении пожаров в Сибири

По словам президента России в Сибири уже создана мощная авиагруппировка для борьбы с огнём: в Красноярск прибыли военные самолёты Ил-76, а в Приангарье — самолёты-амфибии Бе-200.

Как пишет «Комсомольская правда», помощь друг другу в чрезвычайных ситуация - обычная мировая практика для наших стран. В 2005 году Россия помогала США при ликвидации последствий урагана «Катрина», тогда за океан были направлены 4 самолета Ил-76. А в 2012-м — 2 наших Ил-76 доставили помощь американцам, пострадавшим от урагана «Сэнди». Также Россия регулярно предлагает помощь США в тушении огня в Калифорнии.