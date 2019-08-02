МИД России официально объявил о прекращении действия договора о ликвидации ракет

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил эту информация у себя в Twitter 2 августа, но по его словам, в разрыве договора полностью виновата Россия.

США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают. Исключительно Россия несет ответственность за это,пишет госсекретарь США у себя в Twitter.

Прекращение действия договора прокомментировал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он заявляет, что выйдя из ДРСМД, США законно смогут размещать подобные вооружения в Европе, ставя местных жителей под возможный ответный удар Москвы.

США и раньше размещали в Европе запрещенное договором оружие. Речь идет о пусковых установках Мk-41, на которых могут размещаться крылатые ракеты и ракеты-мишени. Также есть проблема беспилотников, которые попадали под действие договора,рассказал Краснов «Известиям».