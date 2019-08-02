МИД России официально объявил о прекращении действия договора о ликвидации ракет
МД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном портале правовой информации. Инициатором прекращения действия договора в документе значится США.
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил эту информация у себя в Twitter 2 августа, но по его словам, в разрыве договора полностью виновата Россия.
США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают. Исключительно Россия несет ответственность за это,пишет госсекретарь США у себя в Twitter.
Прекращение действия договора прокомментировал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он заявляет, что выйдя из ДРСМД, США законно смогут размещать подобные вооружения в Европе, ставя местных жителей под возможный ответный удар Москвы.
США и раньше размещали в Европе запрещенное договором оружие. Речь идет о пусковых установках Мk-41, на которых могут размещаться крылатые ракеты и ракеты-мишени. Также есть проблема беспилотников, которые попадали под действие договора,рассказал Краснов «Известиям».
Данный договор был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Согласно ему, обеим странам запрещается производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.