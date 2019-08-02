Самые влиятельные люди Нижнего Тагила

Под «влиятельностью» подразумевается способность кандидатов контролировать важнейшие события — не только непосредственным участием, но и наличием средств и связей, которыми можно воздействовать на принимаемые ответственными лицами решения и общественное мнение. Экспертами выступили действующие и бывшие политики, бизнесмены, журналисты, общественники, экономисты и политтехнологи. Стоит отметить, что в сравнении с ТОП-100 богатых новый рейтинг в очередной раз доказал, что больших денег не всегда достаточно, чтобы реально влиять на 350-тысячный город.

Как считали:

На первом этапе исследования группа экспертов отобрала по 100 из 300 предложенных редакций фамилий. Так мы получили список шорт-лист, который и боролся за места в сотне самых влиятельных. Несколько десятков авторитетных экспертов поставили финалистам баллы от 1 до 10, где «1» — минимальный уровень влияния, а «10» — максимальный. В итоге мы вычислили средний балл и ранжировали фамилии в рейтинге от 1 до 100.