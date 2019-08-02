В Свердловской области депутаты пересмотрели понятия «турист» и «паломник»
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали инициативу о внесении поправок в закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
С инициативой внесения поправок выступила прокуратура региона. Проект закона направлен на приведение в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2019 № 170-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» и ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». В последнем сформулирован и закреплен статус паломника, понятие о паломнической деятельности. Кроме того, изменению подверглись понятия «турист» и «туризм». Путешественники, совершающие выезд и России в религиозных целях, не являются туристами.
Также уточнено, что действие Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» не распространяется на паломническую деятельность, осуществляемую религиозными организациями, а также на совершение и организацию паломниками собственных паломнических поездок, говорится в сообщении прокуратуры.
Такие же изменения нужно было внести в областной закон «О туризме». Проект закона был принят в трех чтениях.