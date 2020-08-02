Суд вынес приговор вышедшему на пикет в поддержку хабаровчан екатеринбуржцу
Сегодня, 20:28ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге Ленинский районный суд вынес приговор Денису Гауэрту, который накануне вышел на пикет в поддержку жителей Хабаровска, пишут «Вечерние ведомости».
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина был признан виновным по статье 19.3 КоАП РФ: «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».
Гауэрт был приговорен к пяти суткам административного ареста.
Напомним, молодой человек был задержан накануне в сквере у театра драмы. Он вышел на пикет с плакатом «Хабаровск, мы с тобой».
Во время задержания, присутствующие люди попытались отбить Дениса у полицейских и загородить проход к полицейскому автомобилю. Всю ночь задержанный провел в отделении полиции.
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