Врачи объяснили причины дефицита инновационных лекарств для лечения онкологии

В России наблюдается следующая ситуация с лечением онкозаболеваний: инновационных препаратов практически не найти в больницах. Эксперты отметили, что это связано с тарификацией по возмещению расходов ОМС.

По словам директора Центра социальной экономики Руслана Древаля, в тариф клинико-статистических групп (КСГ) включена не только компенсация стоимости препарата, но и расходы медицинского учреждения. Например, в случае стоимости годового курса препарата для пациента 5,9 млн рублей государство будет возмещать больнице 7 млн рублей. Разница пойдет на оплату работы персонала, оборудования, коммунальных расходов, как пишет newizv.ru. Внештатный специалист-онколог Минздрава Республики Коми Андрей Галин отметил, что закупку в государственных больницах регулирует ФЗ № 44. В соответствии с законодательством больница не имеет доступа к названию препарата, она ориентируется на самое дешевое предложение. Таким образом, пациент может в большинстве случаев получить лекарство, которое выгоднее для больницы. В таком случае медучреждение сможет получить больший профицит за счет разницы на собственные издержки. Председатель координационного совета МОД “Движение против рака” Николай Дронов подчеркнул, что Минздрав не всегда принимает во внимание инновационные препараты, прошедшие клинические испытания. Клиника может продолжать закупать рекомендованное лекарство, показавшее наибольшую эффективность несколько лет назад. При этом пропадают из поля зрения более новые разработки. В качестве примера можно привести ситуацию с препаратом дурвалумаб. Данный препарат применяется при лечении рака легких на всех стадиях. Средство включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), Минздрав рекомендовал его в этом году, но он не используется из-за невыгодных тарифов. Аналогично с абемациклибом и пролголимабом - данные средства признаны эффективными, но обладают низким тарифом КСГ. Древаль рассказал о недавнем заседании комитета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания России по социальной политике и здравоохранению. Речь на заседании шла в том числе и о пересмотре принципов компенсации расходов больницам. По словам Древаля, необходимо выработать прозрачный и обоснованный подход к распределению схем терапии, содержащих иммуноонкологические препараты в КСГ с таким коэффициентом затратоёмкости. В одноканальной системе возмещения ОМС стационары должны получать равное возмещение при оплате схем терапии. Данная тема также была поднята на заседании Комитета по социальной политике и здравоохранению. По мнению участников встречи, трансформация системы приведет к повышению доступности инновационных разработок в лечении онкологии. Сенатор Александр Варфоломеев добавил, что вопрос волнует все медицинское сообщество.

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