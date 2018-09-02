Митинг КПРФ в Нижнем Тагиле против пенсионной реформы собрал 250 человек

На Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале прошли всероссийские митинги против пенсионной реформы, организованные КПРФ. Многочисленными прошедшие протесты назвать сложно, так как, например, в Нижнем Тагиле собралось всего 250 человек.
2 сентября в ряде городов Дальнего Востока, Сибири и Урала прошли митинги против пенсионной реформы, организуемые Коммунистической партией. Это третий по счёту протест, которые провели коммунисты. В Нижнем Тагиле митингующие собрались перед монументом металлургам у подножия Лисьей горы.
Согласно официальным данным, прошедшие митинги сложно назвать многочисленными. Нижнетагильские сторонники КПРФ заявили, что высказать своё мнение по поводу пенсионной реформы собрались 250 человек. В Екатеринбурге участниками митинга стали 400 человек, сообщают «Новые Известия».
При этом политологи отмечают снижение числа тагильчан, выходящих на протесты против пенсионной реформы: так 28 июля, во время первого митинга, проводимого КПРФ в Комсомольском сквере, собралось 1,5 тыс. жителей. 18 августа на второй митинг, который состоялся у мемориала «Курган памяти» в Дзержинском районе пришли 150 человек.
Специалисты предполагают, что снижению числа митингующих могло поспособствовать обращение Владимира Путина, которое состоялось 29 августа. Президент подробно объяснил необходимость пенсионной реформы и предложил ряд мер, смягчающих изменения.