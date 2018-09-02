Митинг КПРФ в Нижнем Тагиле против пенсионной реформы собрал 250 человек

2 сентября в ряде городов Дальнего Востока, Сибири и Урала прошли митинги против пенсионной реформы, организуемые Коммунистической партией. Это третий по счёту протест, которые провели коммунисты. В Нижнем Тагиле митингующие собрались перед монументом металлургам у подножия Лисьей горы.

Согласно официальным данным, прошедшие митинги сложно назвать многочисленными. Нижнетагильские сторонники КПРФ заявили, что высказать своё мнение по поводу пенсионной реформы собрались 250 человек. В Екатеринбурге участниками митинга стали 400 человек, сообщают «Новые Известия».

При этом политологи отмечают снижение числа тагильчан, выходящих на протесты против пенсионной реформы: так 28 июля, во время первого митинга, проводимого КПРФ в Комсомольском сквере, собралось 1,5 тыс. жителей. 18 августа на второй митинг, который состоялся у мемориала «Курган памяти» в Дзержинском районе пришли 150 человек.