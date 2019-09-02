Индекс влиятельности: «бунт» тагильских хирургов, смена спикера и увольнение Юрченко

За основу наши эксперты взяли ТОП-100 влиятельных персон Нижнего Тагила. Действия участников рейтинга и других лиц (из чиновничества, политики, бизнеса и медиа) в течение месяца оцениваются по шкале от -1 до +1 десятыми долями. В критерии оценки включены ход исполнения обязанностей, смена должности и команды (повышение/понижение, усиление/ослабление, в том числе поддержка или критика вышестоящих чинов и общественности), изменение бюджета, а также возникающие конфликты или скандалы и их разрешение.

Примеры: Повышение на муниципальном уровне +0,2 балла, на региональном +0,4 балла, на федеральном +0,6 балла, при понижении оценка выставляется с обратным знаком, увольнение -1,0 балла.

Скандал на уровне городских СМИ -0,2 балла, региональных -0,4 балла, федеральных -0,6 балла, внимание к ситуации с стороны Кремля -0,8 балла.

Рассказываем о главных взлётах и падениях в августе.

Людмила Варакина

Увольнение главного редактора телеканала «Тагил-ТВ» сюрпризом ни для кого не стало. За полгода работы Людмила Варакина, к сожалению, не сделала ничего, что могло бы заставить её конкурентов и критиков замолчать — более того, один за другим давала им повод разве что не глумиться. В итоге Варакина лишается должности, пусть формально по собственному желанию, и вообще покидает Нижний Тагил. Это — -1,0 балла.

Людмила Варакина рассказала о причинах ухода с «Тагил-ТВ»

Сергей Лошкин

Между тем, на место Варкиной назначили Сергея Лошкина, и, к тому же, в администрации снова заговорили о создании единого муниципального медиахолдинга, который он может возглавить. Пока только заговорили, поэтому Лошкин получает только +0,2 балла.

Владимир Юрченко

Резкое пике в августе испытал и замглавы (уже бывший) Нижнего Тагила по строительству Владимир Юрченко. Его то и дело критиковали за слишком медленный ремонт школ и объектов других образовательных учреждений — чем ближе к учебному году, тем громче — и в конце сезона отстранили от работы, а спустя всего пару дней он сам подал заявление на увольнение. Понятно, что Владимир Прокопьевич за долгие годы работы в администрации заслужил авторитет (в нашем ТОП-100 он занимал шестое место), который трудно растерять после одного скандала, но всё же стоит признать, что потеря должности сильно ударила по его позициям: за август он получает -1,0 балла.

После начала проверки и скандальных заявлений замглавы Нижнего Тагила уволился

Андрей Лебедев

Если у кого-то убыло, значит, кому-то прибыло. Конечно, уход участника ТОП-10 сам по себе усиливает влияние всех, кто был в рейтинге рядом с ним, но де-юре повышение получил начальник управления горхозяйством Андрей Лебедев. Он относительно недавно пришёл в администрацию с отличными рекомендациям от свердловского ФСИН и уже исполняет обязанности ушедшего замглавы Владимира Юрченко. Пока рано оценивать его деятельность, но Лебедев точно имеет право на получение +0,2 балла.

Алексей Пырин

Бывший спикер Нижнетагильской думы Алексей Пырин уезжает из города, что называется, на коне, но всё-таки уезжает, а вместе с тем теряет степень своей влиятельности. До конца года он остаётся депутатом, да и переходит не куда-то, а на руководящую должность в одной из влиятельнейших в Нижнем Тагиле корпорации ЕВРАЗ (пусть теперь и в новокузнецком её представительстве), но со статусом спикера приходится расставаться, а это по меньшей мере -0,2 балла. Ну, и ещё минус 0,2 балла за игры с представителями СМИ, которые ещё месяц назад знали о его отъезде, но которых он уверял, что это не так. Итого: -0,4.

Телеграм-канал «Вслух» сообщил о досрочной отставке спикера Нижнетагильской гордумы

Вадим Раудштейн

Зато повышение получает его сменщик Вадим Раудштейн, который и до этого занимал не низкое место (18-е) в рейтинге влиятельности. Его кандидатура была почти единогласно одобрена депутатами Нижнетагильской думы, администрацией города и коллегами по партии «Единая Россия» на региональном уровне, а также, по нашим данным, согласованно всеми крупными представителями тагильского финансово-промышленного сектора. Такое «консолидированное» назначение уже сейчас тянет на +0,4 балла.

Новым спикером Нижнетагильской думы стал Вадим Раудштейн

Сергей Овсянников

Самое громкое августовское падение раздалось со стороны двух тагильских больниц, где уволились почти десяток хирургов разом (уже -0,2 балла). Услышали его даже в Кремле (-0,8 балла). Главенствуют в них — Сергей Овсянников (Демидовская больница) и Олег Николаев (ЦГБ№ 1). В числе прочих причин «бунта» тагильских хирургов в правительстве назвали слабую работу этих двоих, а на время финансовой проверки обоих отстранили от работы (ещё как минимум -0,4 балла). Вне зависимости от того, чем она закончится, «проштрафившимся» главврачам, даже если они сохранят должности, эта история будет ещё долго аукаться — -1,0 балла.

СМИ: В Нижнем Тагиле после «бунта» хирургов отстранены два главврача

Алексей Балыбердин

Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин попытался разобраться в конфликте тагильских хирургов с начальством и позволил себе ряд неосторожных высказываний, за что тут же подвергся критике со стороны общественности и ряда коллег, потом попытался оправдаться, чем навлёк на себя ещё больший гнев. Хорошо ещё что, пока все взоры были обращены на самих хирургов и попытки Минздрава их успокоить, народный избранник не успел привлечь к себе большего внимания. Но свои -0,4 балла он получает.

Балыбердин ответил на критику за пост про саботаж тагильских хирургов

Александр Коршаков

Почти разорённая в 2016 году дочка «Уралхимпласта» — «Центр профилактической медицины УХП» — сейчас восстановилась и продолжает деятельность, а попутно судится с бывшим директором Людмилой Писцовой. Пока счёт в пользу «Уралхимпласта», что можно отнести в актив гендиректора Александра Коршакова (+0,2 балла). К тому же, на предприятии настолько уверены в своей правоте, что полностью раскрыли ситуацию для СМИ, а это ещё плюс 0,2 балла. Итого: +0,4 балла.

«Ей доверяли безгранично». Как медцентр «Уралхимпласта» лишился денег и пациентов

Гаджи Абдулов

В августе «УБТ-Сервис» получил несколько крупных контрактов на ремонт дорог, а главное вовремя сдал работы по благоустройству города и в рамках автодорожного нацпроекта. Особенно выгодно смотрится директор компании Гаджи Абдулов на фоне скандалов с участием других подрядчиков. Месяц для него закончился исключительно положительными результатами: +0,4 балла.

По БКАД сданы три тагильские улицы. В комиссии были чиновники, дорожники и инвалиды

Отдельно в рамках индекса влиятельности аналитическая группа TagilCity.ru оценила действия губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева в августе. Прежде всего, оценивалось влияние поступков руководителей региона и муниципалитета на жизнь простых горожан.

Евгений Куйвашев (два «плюса», один «минус»):

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

+ Если законопроект губернатора будет принят, то МУП «Тагильский трамвай» получит льготы по налогу на имущество. По итогам прошлого года, предприятие понесло убытков почти на 70 млн рублей;

+ Особые надежды тагильчане связывают с увеличением финансирования программы развития промышленности и науки. До 2024 года на эти цели в области потратят 3,9 млрд рублей. Для тагильских несырьевых предприятий это может означать повышение производительности труда и закрепление уже нанятых трудящихся;

— «Бунт» тагильских хирургов. Сейчас губернатор говорит, что держит ситуацию на личном контроле, но возникает вопрос к его команде (а значит, и к нему самому): Почему ситуацию никто не держал под контролем заблаговременно до скандала?

Владислав Пинаев (пять «плюсов», два «минуса»):

Фото: tagilcity.ru

+ Перед началом учебного года Владислав Пинаев подтверждает обещание о готовности всех образовательных объектов, в том числе новой современной школы на 1200 мест.

+ Мэрия последовательно идёт к покупке детского сада, который принадлежит котельно-радиаторному заводу-банкроту. Цена уже снижена до 9 миллионов рублей, а в гордуме план чиновников одобрили;

+ Прошедший без проблем и запинок День города можно также отнести в актив мэрии Нижнего Тагила;

+ Нижний Тагил и Евпатория стали городами-побратимами. В частности руководители подписали соглашение, по которому уже в следующем году юные тагильчане смогут отдохнуть в Крыму;

+ В «хирургическом» скандале участие городской администрации можно отметить только положительно. Контроль за здравоохранением низложена с муниципалитета, поэтому возникновение проблем не относится на счёт местных чиновников, зато, когда понадобилась помощь, а именно — жильё для приезжающих из Екатеринбурга врачей, мэрия её любезно предоставила;

— Опять о Владимире Юрченко. С одной стороны, отстранением зама и его публичной критикой Владислав Пинаев подчеркнул серьёзность намерений по благоустройству города. С другой стороны, после ухода Юрченко администрация потеряла опытного хозяйственника, при этом без видимых альтернатив;