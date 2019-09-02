Итоги недели: отстранение тагильских главврачей и перестановки в Гордуме

В Нижнетагильской думе новый председатель — Вадим Раудштейн. На переизбрании он получил 23 депутатских голоса из 27. Предыдущий спикер Алексей Пырин уезжает в Новокузнецк, а Раудштейн готовится к приостановке юридической практики, поскольку своими обязанностями в думе он будет заниматься на постоянной основе.

Новым спикером Нижнетагильской думы стал Вадим Раудштейн

Мэрия объявила запрос предложений на строительство моста через Тагильский пруд. По закону после признания повторного аукциона несостоявшимся, чиновники вправе определить подрядчика путём запроса предложений. Таким образом администрация сможет заключить контракт на выполнение работ через две-три недели с момента начала процедуры. Приём заявок окончится завтра, 3 сентября.

СМИ: В Нижнем Тагиле после «бунта» хирургов отстранены два главврача

Бунт тагильских хирургов окончен: медики отозвали свои заявления на увольнение. Однако история ещё не окончена: министры получают выговоры, в учреждениях идут финансовые проверки, а главврачи Демидовской больницы и ЦГБ № 1 отстранены от должностей. Кстати, хирурги из Екатеринбурга, которыми заткнули кадровые дыры в Демидовской, уже поделились впечатлениями от условий работы в Нижнем Тагиле.

«Бунт» тагильских хирургов окончен. Ну и чего они добились?

За строительством самой большой школы Нижнего Тагила следил весь город, недоброжелатели предрекали мэру срыв её запуска, однако 28 августа тот вместе с директором презентовали новое образовательное учреждение родителям первоклассников и журналистам. Надо сказать, интерьер действительно впечатляет.

Самую большую школу Нижнего Тагила презентовали родителям первоклассников

В 2007 году «Уралхимпласт» создал центр медицины на базе поликлиники, где ранее обслуживалось предприятие и которой руководила Людмила Писцова. Писцовой доверили новое учреждение в виду уже заслуженного авторитета, но за несколько лет она перевела миллионы рублей в фирму конкурента, которую сама и возглавляет. Рассказываем, как ей это удалось.