В Иркутской области установили бюст Путина с надписью: «Гарант Конституции»

Как сообщает телеканал «Дождь», Сергей Копылов — экс-мэр Ольховского района. Он арестован за превышение должностных полномочий. Местные жители записали видеообращение, в котором просят президента Владимира Путина разобраться с ситуацией на Байкале.

Невозможно жить в байкальской правовой аномалии, когда один закон противоречит другим, когда прокуратура управляет судами, когда мэры боятся принимать решения, говорится в обращении.

Видео Видео: irk.today