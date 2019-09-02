В Иркутской области установили бюст Путина с надписью: «Гарант Конституции»
Сегодня, 11:06ПолитикаФото: irk.today
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В поселке Хужир Иркутской области появился бюст Путина, на котором написано «Гарант Конституции» и «Свободу Копылову», пишут «Новые известия».
Как сообщает телеканал «Дождь», Сергей Копылов — экс-мэр Ольховского района. Он арестован за превышение должностных полномочий. Местные жители записали видеообращение, в котором просят президента Владимира Путина разобраться с ситуацией на Байкале.
Невозможно жить в байкальской правовой аномалии, когда один закон противоречит другим, когда прокуратура управляет судами, когда мэры боятся принимать решения, говорится в обращении.
Видео
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Видео: irk.today
Местные жители заявляют, что оказались под давлением законов, они не могут оформить в собственность землю и дома, улучшить жилищные условия, получить разрешения на захоронения родственников.
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