В Свердловской области стартовали досрочные выборы в Госдуму
Сегодня, 10:52ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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В некоторых отдаленных населенных пунктах Серовского округа стартовало досрочное голосование за кандидатов на довыборы в Госдуму, сообщает ЕАН.
По данным избирательной комиссии, досрочно проголосуют жители 54 населенных пунктов в девяти муниципалитетах. В частности, речь идет о Сосьвинском, Тавдинском, Ивдельском ГО. Всего возможность досрочно проголосовать получат около двух тысяч жителей отдаленных населенных пунктов.
Для проведения досрочного голосования будет задействован водный транспорт и вездеходы.
Напомним, довыборы по Серовскому одномандатному избирательному округу пройдут 8 сентября. На кресло в Госдуме претендуют биатлонист Антон Шипулин, активистка Евгения Чудовец, фельдшер, экскаваторщик и учитель физики.
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