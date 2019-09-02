В Свердловской области стартовали досрочные выборы в Госдуму

По данным избирательной комиссии, досрочно проголосуют жители 54 населенных пунктов в девяти муниципалитетах. В частности, речь идет о Сосьвинском, Тавдинском, Ивдельском ГО. Всего возможность досрочно проголосовать получат около двух тысяч жителей отдаленных населенных пунктов.