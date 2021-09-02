Дегтярев выступил с предложением провести чемпионат Worldskills-2023 в Хабаровске

Напомним: в этом году в учреждениях среднего профессионального образования и вузах Хабаровского края будут продолжать обучение четырнадцать тысяч студентов. С учетом этого в учебных заведениях создали бюджетные места, в 2021 году их на 17 процентов больше, чем в 2020-м. Их количество превышает четыре тысячи двести мест.