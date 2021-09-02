Дегтярев выступил с предложением провести чемпионат Worldskills-2023 в Хабаровске

Издание hab.mk.ru сообщает, что глава Хабаровского края в эфире радиостанции заявил о желании правительства региона реализовать все новаторские идеи. Поэтому он предложил в 2023 году провести национальный чемпионат WorldSkills в краевой столице, и его предложение поддержали педагоги.
Стоит отметить, что в этом году чемпионат WorldSkills проводился в Уфе и команда Хабаровского края показала на нем отличный результат, заняв семнадцатое место в общем зачете. Команде вручили два серебра и две бронзы, а также десять медальонов за профессионализм. Таким образом, результат 2021 года превзошел достижения команды на предыдущем чемпионате.
В финале события сборную региона представляли двадцать два участника и четырнадцать экспертов. Команда формировалась на основании итогов VIII Регионального чемпионата и отборочных соревнований, которые были организованы в тридцати одном регионе Российской Федерации.
Эксперты с энтузиазмом отнеслись к предложению главы региона Михаила Дегтярева. Председатель общественного совета при министерстве образования и науки Хабаровского края Наталья Бурая отметила, что идея отличная и это огромный шаг вперед, ведущий к развитию дополнительного образования для всех заинтересованных лиц. Также проведение чемпионата WorldSkills в Хабаровске, по ее мнению, позволит выйти на новые профессии, которые станут популярными в перспективе.
«И очень хорошо, что к такому важному событию подходят заранее, есть время как следует подготовиться», — подчеркнула она.
Напомним: в этом году в учреждениях среднего профессионального образования и вузах Хабаровского края будут продолжать обучение четырнадцать тысяч студентов. С учетом этого в учебных заведениях создали бюджетные места, в 2021 году их на 17 процентов больше, чем в 2020-м. Их количество превышает четыре тысячи двести мест.