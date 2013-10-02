Депутаты предлагают выдвинуть Путина на Нобелевскую премию мира

Общественные деятели и депутаты Госдумы выступили с предложением выдвинуть президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

Это наша инициатива. Год заканчивается, и, без сомнения, Человеком года 2013 является Владимир Владимирович Путин заявил журналистам координатор Международного движения по защите прав народов Беслан Кобахия.

В свою очередь депутат Госдумы Иосиф Кобзон отметил, что рад возможности обратиться в Нобелевский комитет по выдвижению Владимира Путина на премию мира. Кобзон пояснил, что ранее эту премию вручили американскому президенту Бараку Обаме, который одобрил агрессивные действия США, при этом российский лидер пытается приостановить войну в Сирии и «больше достоин такого высокого звания».

Кобзон отметил, что инициативная группа по выдвижению Путина не обращалась к президенту, но считает, что глава государства вряд ли станет комментировать это предложение «из-за своей скромност». Кобахия также подтвердил, что инициативу с Путиным не согласовывали — это решение представителей общественности.

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12 сентября в ряде СМИ появилась информация о том, что в Нобелевский комитет по присуждению премии мира было направлено инициативное письмо, в котором содержалось предложение принять к рассмотрению на соискание премии кандидатуру российского президента. «Я не могу комментировать эту информацию», — заявила тогда представитель комитета, добавив, что «имена кандидатов держатся в секрете».

Не прояснил ситуацию и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

Я не знаю, кто выдвинул, и не знаю, обладает ли этот человек необходимыми для этого полномочиями.

При этом Песков заявил, что если премию Путину предполагается присудить за его усилия по мирному разрешению сирийского кризиса, то нужно сначала дождаться осязаемых результатов.

Если вы имеете в виду сирийские дела и его роль в сирийском урегулировании, пока преждевременно говорить об этом. Путин сделал очень много, вся российская сторона сделала много, приложила гигантские усилия и проявила изрядное дипломатическое мастерство, чтобы уберечь регион, да и весь мир от возникновения еще одного вооруженного конфликта с предсказуемо негативными последствиями. Но пока нельзя делать каких-то победоносных заявлений, нужно дождаться, когда это урегулирование будет более осязаемым.

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