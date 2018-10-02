Губернаторы Курганской и Липецкой областей ушли в отставку

Через месяц после Единого дня голосования главы Курганской и Липецкой областей попросили президента освободить их от занимаемых должностей.

По имеющейся информации, глава Курганской области Алексей Кокорин переходит на некое новое место работы. Политологи же считают, что причиной самовольной отставки являются низкие показатели развития региона. Глава Липецкой области Олег Королёв попросил отставки так как считает, что необходимо освободить дорогу во власть молодым руководителям. В общей сложности нынешний глава региона занимает пост на протяжении 26 лет (20 лет непосредственного руководства областью и 6 лет на посту председателя областного Совета депутатов).