Массовые увольнения начались в мэрии Екатеринбурга

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В администрации Екатеринбурга были расторгнуты трудовые договоры с несколькими руководителями структурных подразделений.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщили в пресс-службе мэрии, срок трудовых контрактов с этими чиновниками истекает 4 октября. Новый мэр города Александр Высокинский не намерен их продлевать.
Своих постов лишатся начальник правового департамента Екатерина Грин, начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Михаил Губин.
Также трудовые договоры не продлены с председателем комитета связи и IT Иваном Авдейчиком, начальником отдела кадров Сергеем Сунцовым, председателем комитета по жилищной политике Дарьей Маннаповой и главой бухгалтерско-финансового отдела Еленой Новокрещеновой, сообщает JustMedia.
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