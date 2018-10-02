«Точно не этого человека»: Бурков не видит Тунгусова в своей омской команде

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Александр Бурков критично отозвался о кандидатуре Тунгусова.
Губернатор Омской области Александр Бурков не приглашал бывшего вице-губернатора Свердловской области Евгения Тунгусова на работу. Глава региона критично отозвался о кандидатуре бывшего вице-губернатора Урала в своем комментарии.
Если кому-то я и планировал делать предложения о работе, так точно не этому человеку, цитирует Буркова ИА «Город55».
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