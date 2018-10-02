Высокинский предложил связать работу администрации и гордумы Екатеринбурга
Сегодня, 20:00ПолитикаФото: ekburg.tv
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил объединить направления работы заместителей главы и председателей городской Думы.
Сюжеты: Екатеринбург
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил привязать комиссии к направлениям стратегического плана развития Екатеринбурга, который был утвержден депутатами гордумы. По его мнению, это позволит обеспечить соответствие структуры Думы структуре администрации и наоборот.
Таким образом, глава уральской столицы предложил председателю комиссии Думы по социальной политике работать непосредственно с замом Высокинского по соцвопросам.
Игорь Володин поддержал данную инициативу, назвав ее «стратегически правильной». Он аргументировал это тем, что в настоящий момент направления работы городской думы не совпадают с действующими в администрации Екатеринбурга, информирует Znak.com.
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