Высокинский предложил связать работу администрации и гордумы Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил привязать комиссии к направлениям стратегического плана развития Екатеринбурга, который был утвержден депутатами гордумы. По его мнению, это позволит обеспечить соответствие структуры Думы структуре администрации и наоборот.

Таким образом, глава уральской столицы предложил председателю комиссии Думы по социальной политике работать непосредственно с замом Высокинского по соцвопросам.