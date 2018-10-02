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Высокинский предложил связать работу администрации и гордумы Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Высокинский предложил связать работу администрации и гордумы Екатеринбурга

Сегодня, 20:00ПолитикаФото: ekburg.tv
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