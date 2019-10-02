Для центра образования № 1 Нижнего Тагила купят спортинвентарь за 10 миллионов рублей

МУП «Тагилдорстрой» разместила заказ на обеспечение оборудованием спортивной площадки в центре образования № 1 Нижнего Тагила. Сумма договора составляет 9,8 миллионов рублей.
Приём заявок на поставку оборудования закончится 9 октября. В течение десяти дней после определения закупщика должны начаться работы. По генеральному плану на территории центра образования № 1 будет оборудовано футбольное поле, беговая дорожка, место для прыжков в длину, волейбольная и баскетбольная площадки.
Напомним, изначально контракт на строительство поля на стадионе ЦО 1 получило, но после сообщения администрации о срыве работ он был расторгнут.