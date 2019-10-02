Глава РМК Игорь Алтушкин запускает шоу на YouTube для предпринимателей

Проект будет разделён на несколько этапов. В начале участники должны будут освоить свои конкурсные бюджеты 100 тысяч рублей на разработку продукта, еще 200 тысяч рублей на запуск и 300 тысяч рублей на продвижение. Тот, кто по мнению приглашённых экспертов предложит лучший проект, получит ещё один миллион рублей.

Моя цель — предоставить стартовый капитал молодым, целеустремленным людям на реализацию их идей. Я помню, как сам когда-то уговаривал банки поверить в меня, чтобы они дали мне средства на запуск. Мы не будем инвесторами в прямом смысле, нам не нужны доли в компании, проценты, возвраты. Мы даем гранты, чтобы в городе появилось больше интересных и полезных проектов,рассказал Игорь Алтушкин