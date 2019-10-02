Глава РМК Игорь Алтушкин запускает шоу на YouTube для предпринимателей
Владелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин запустил на YouTube собственный проект под названием «#startup_reality. Твой ключ от бизнеса». В нём начинающие бизнесмены из Екатеринбурга будут соревноваться за крупный грант на развитие своего дела, пишет Ура.ру.
Проект будет разделён на несколько этапов. В начале участники должны будут освоить свои конкурсные бюджеты 100 тысяч рублей на разработку продукта, еще 200 тысяч рублей на запуск и 300 тысяч рублей на продвижение. Тот, кто по мнению приглашённых экспертов предложит лучший проект, получит ещё один миллион рублей.
Моя цель — предоставить стартовый капитал молодым, целеустремленным людям на реализацию их идей. Я помню, как сам когда-то уговаривал банки поверить в меня, чтобы они дали мне средства на запуск. Мы не будем инвесторами в прямом смысле, нам не нужны доли в компании, проценты, возвраты. Мы даем гранты, чтобы в городе появилось больше интересных и полезных проектов,рассказал Игорь Алтушкин
Ключевые этапы конкурса будут сниматься на видео и станут онлайн-курсом по открытию бизнеса. Запуск шоу запланирован на 16 октября.