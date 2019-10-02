Госпиталь МВД не нашёл подрядчика на капремонт за 5,1 миллиона рублей
Сегодня, 12:11ПолитикаФото: скриншот yandex.ru
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Аукцион на капитальный ремонт здания госпиталя МВД на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле признан несостоявшимся. На конкурс не было подано ни одной заявки.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
На сайте закупка была размещена 20 сентября.
Ответственное лицо за конкурс инженер Тамара Каткова сообщила TagilCity.ru, что повторно он будет объявлен не ранее, чем через две недели.
Отметим, что проведение ремонта фасада с заменой оконных блоков планировалось с 1 мая 2021 года по 15 июля 2021 года.
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