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Сегодня днём, 2 октября, на НТМК погиб рабочий. Об этом сообщили в ВК-паблике «ЧП Нижний Тагил», по данным которого, инцидент произошёл во время ремонта кровли: 21-летний молодой человек сорвался вниз и разбился насмерть.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Пресс-служба предприятия комментариев не дала. Однако факт ЧП подтвердил источник TagilCity.ru в управлении комбинатом. По его словам, погибший был работником подрядной организации.
Напомним, 12 сентября на коксохиме НТМК бесследно пропал другой сотрудник.
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