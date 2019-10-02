СМИ: глава ФСИН России уходит в отставку

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Глава ФСИН России Геннадий Корниенко уходит в отставку в связи с достижением максимального возраста нахождения на службе, пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.
Как отметил собеседник агентства, накануне Корниенко исполнилось 65 лет, в связи с этим он выходит на пенсию. Данную информацию также подтвердила зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева.
Корниенко родился 30 сентября 1954 в Карелии, имеет два высших образования, а также ученую степень кандидата юридических наук. Имеет звание генерал-полковника, ранее работал в органах Госбезопасности. С 2012 года назначен директором ФСИН.
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