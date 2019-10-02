УК «ЖЭУ № 1» согласился выплатить «Водоканалу-НТ» 3,7 миллиона рублей
Сегодня, 09:01ПолитикаФото: pixabay.com
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Арбитражный суд Свердловской области вынес решение в пользу «Водоканал-НТ». Согласно постановлению УК «ЖЭУ № 1» должна выплатить организации основной долг почти в 1,1 млн рублей и 50% пени, что составляет 63 591 рублей, до 31 декабря 2019 года.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Управляющая компания «ЖЭУ № 1» не оплатила услуги водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканала-НТ» в период с 1 января 2019 года по 31 мая 2019 года. Сумма задолженности составила 3,7 млн рублей. Выплаты будет производиться в течение трех месяцев с октября по декабрь по 383 600 рублей. Решение было вынесено 30 сентября.
Мировое соглашение удалось заключить, так как управляющая компания ещё перед судебным процессом выплатила «Водоканалу-НТ» 2,5 млн долга.
Напомним, что в августе этого года «Водоканал-НТ» отсудил 4,5 миллиона рублей у «Химэнерго».
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