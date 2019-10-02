УК «ЖЭУ № 1» согласился выплатить «Водоканалу-НТ» 3,7 миллиона рублей

Управляющая компания «ЖЭУ № 1» не оплатила услуги водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканала-НТ» в период с 1 января 2019 года по 31 мая 2019 года. Сумма задолженности составила 3,7 млн рублей. Выплаты будет производиться в течение трех месяцев с октября по декабрь по 383 600 рублей. Решение было вынесено 30 сентября.