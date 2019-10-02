В Нижний Тагил планируют вернуть прямые выборы мэра

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В Госдуме РФ обсуждают предложение вернуть в крупные российские города прямые выборы мэра. Об рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских в эфире радиостанции «КП-Екатеринбург».
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Не исключаю, что в ближайшее время может быть принято решение по возврату прямых выборов мэров,сообщил Андрей Альшевских.
По мнению депутата, такое решение позволит «минимизировать бардак, который сегодня происходит на местах».
Напомним, прямые выборы мэра в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле были отменены депутатами свердловского Заксобрания по инициативе губернатора региона Евгения Куйвашева.
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