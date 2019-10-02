В Екатеринбурге Илья Марков назначен новым главой управления культуры

Официальная дата назначения Маркова — 1 октября. Ранее он руководил Дирекцией городских праздничных мероприятий, где занимался организацией крупнейших городских проектов: День города, День Победы, ледовый городок и другие.

На новый пост его рекомендовала Татьяна Ярошевская, которая занимала должность главы управления культуры более 15 лет. Сейчас она станет исполнительным директором МХАТа.