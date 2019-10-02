В Екатеринбурге Илья Марков назначен новым главой управления культуры
Сегодня, 16:31ПолитикаФото: ЦК «Урал»
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил нового главу управления культуры. Им, по рекомендации бывшего руководителя управления Татьяны Ярошевской, стал Илья Марков, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Официальная дата назначения Маркова — 1 октября. Ранее он руководил Дирекцией городских праздничных мероприятий, где занимался организацией крупнейших городских проектов: День города, День Победы, ледовый городок и другие.
На новый пост его рекомендовала Татьяна Ярошевская, которая занимала должность главы управления культуры более 15 лет. Сейчас она станет исполнительным директором МХАТа.
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