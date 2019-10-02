В посёлке Уралец планируют строить многоквартирный дом за 68 миллионов рублей

В Уральце планируется строительство четырехэтажного дома с двумя подъездами для переселения граждан из аварийных зданий поселка.Всего в доме будет построено 30 квартир: шесть однокомнатных, шестнадцать двухкомнатных и восемь трехкомнатных. Перемещение по зданию и проживание предусмотрено только для беременных женщин, людей старших возрастов, граждан с временным нарушением здоровья и людей с детскими колясками. Для маломобильных групп установят пандусы.

Срок выполнения заказа 10 месяцев. Подготовительные работы должны начаться в ноябре этого года, а ввод здания в эксплуатацию — в августе 2020 года, в соответствии с графиком.