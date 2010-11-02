Сергей Иванов и Анатолий Чубайс оценили нанотехнологии «УВЗ»
2 ноября 2010, 16:34ПолитикаАнка
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Зампред Правительства России Сергей Иванов и гендиректор госкорпорации «Российская корпорация нанотехнологий» Анатолий Чубайс посетили Международный форум по нанотехнологиям «Rusnanotech-2010».
Как отмечает пресс-служба УВЗ, особое внимание VIP-гостей привлекла установка УДГЗ-200, представленная «Уралвагонзаводом». Она предназначена для плазменной закалки поверхностей из малоуглеродистой стали. Такой метод позволяет увеличить межремонтный пробег железнодорожной тележки до 1 миллиона километров. Сергей Иванов выразил уверенность, что внедрение в корпорации «Уралвагонзавод» нанотехнологий позволит уже в ближайшее время достичь мирового уровня качества и надежности продукции вагоностроения.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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