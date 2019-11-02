Вице-губернатор Свердловской области прокомментировал скандал вокруг Шипулина

Устинов заявил, что из-за плохой поддержки кандидата от «Единой России» Антона Шипулина, город вместо 368 миллионов рублей получит на развитие только 68.

Вот яркий результат отношения к Краснотурьинску со стороны власти, выраженный в чётком финансовом отношении, сказал мэр.

Сергей Бидонько в ответ сказал, что это его личное мнение и суждение.

Конечно, ничего общего в этой ситуации по результатам выборов Шипулина в городе и бюджетом нет. Как и не будет по итогам голосования на выборах в Заксобрание, пояснил Сергей Бидонько.