Вице-губернатор Свердловской области прокомментировал скандал вокруг Шипулина
Сегодня, 12:09ПолитикаФото: официальный сайт Губернатора Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вице-губернатор Сергей Бидонько прокомментировал слова мэра Краснотурьинска Александра Устинова о том, что город лишился средств областного бюджета из-за «неправильного» голосования, сообщает «АиФ-Урал».
Сюжеты: Екатеринбург
Устинов заявил, что из-за плохой поддержки кандидата от «Единой России» Антона Шипулина, город вместо 368 миллионов рублей получит на развитие только 68.
Вот яркий результат отношения к Краснотурьинску со стороны власти, выраженный в чётком финансовом отношении, сказал мэр.
Сергей Бидонько в ответ сказал, что это его личное мнение и суждение.
Конечно, ничего общего в этой ситуации по результатам выборов Шипулина в городе и бюджетом нет. Как и не будет по итогам голосования на выборах в Заксобрание, пояснил Сергей Бидонько.
Бывший биатлонист из Екатеринбурга Антон Шипулин на довыборах в Госдуму РФ по Серовскому избирательному округу набрал около 40% голосов и в итоге стал победителем.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей