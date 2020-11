Подавшая в отставку судья Арбитражного суда Свердловской области Александра Цветкова останется в должности до 1 февраля 2021 года, сообщает пресс-служба Высшей квалификационной коллегии судей.

28 октября на внеочередном заседании ВККС РФ удовлетворила 14 заявлений, в том числе от Александры Цветковой. Согласно заявлению, судья просит считать её уволенной с 1 февраля 2021 года. Напомним, председатель подала в отставку по собственному желанию. Её переизбрали на шестилетний срок в 2017 году.

