Избирательные участки Нижнего Тагила с сегодняшнего дня под круглосуточной охраной

Их передача представителям участковых избирательных комиссий начнётся в 9 утра. Передавать будут бюллетени для выборов в областное Заксосбрание – по единому общеобластному округу и по одномандатным округам. И бюллетени для выборов в Госдуму. Всего – три вида документов. Плюс специальные марки-знаки, которые будут наклеены на бюллетени выборов в государственный парламент, рассказала председатель Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии Наталья Антонова.

Под строгим контролем территориальные избирательные комиссии передадут их участковым избиркомам. И те, в сопровождении полиции, доставят их на участки. Бумаги уберут в сейф, где под круглосуточной охраной они будут дожидаться часа Икс – 8 утра 4 декабря, момента начала выборов. Также в пятницу тем участковым избиркомам, у которых впервые выборы пройдут при помощи электронных комплексов обработки бюллетеней, передадут эти самые КОИБы. В субботу, за день до выборов, их протестируют.