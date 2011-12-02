В Цхинвали ввели бронетехнику

Как сообщают «Вести», представитель штаба Джиоевой генерал Баранкевич заявил, что люди с площади не уйдут, несмотря на то, что количество вооруженных силовиков значительно увеличилось.

Наша акция стала бессрочной, сейчас мы разворачиваем палатки и будем оставаться здесь до тех пор, пока не добьемся отмены решения Верховного суда и оглашения результатов выборов сказал он.

Мы понимаем, что решение вопроса займет некоторое время, сейчас ведутся переговоры Аллы Джиоевой в Доме правительства, но мы останемся здесь до конца заявил генерал, добавив, что убежден - ни один представитель силовых структур Южной Осетии не станет стрелять по людям на площади.

В свою очередь, председатель КГБ Южной Осетии Борис Аттоев предупредил, что обстановка напряженная и ситуация может выйти за рамки дозволенного, однако применять оружие сотрудникам силовых структур запрещено.

Собравшиеся на площади сторонники Аллы Джиоевой жгут костры и не намерены расходиться.