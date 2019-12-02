ГИБДД вынесла предписания ЕВРАЗ НТМК

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ГИБДД Нижнего Тагила осуществила проверку транспортных средств на АО «ЕВРАЗ НТМК». В конце октября ведомство вынесло пять предписаний по выявленным нарушениям.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В ходе проверки ГИБДД установила, что на предприятии не проводятся вводные, предрейсовые, сезонные и специальные инструктажи, и не в полном объём осуществляется обязательный периодический медицинский осмотр водителей. Также в предписании значится, что на НТМК не своевременно проходят работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.
Согласно предписанию, техническое состояние транспортных средств предприятия не отвечает требованиям безопасности дорожного движения. Их эксплуатация осуществлялась без техосмотра.
В пресс-службе ЕВРАЗ НТМК факт проведения проверки TagilCity.ru не подтвердили.
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