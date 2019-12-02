ГИБДД вынесла предписания ЕВРАЗ НТМК

В ходе проверки ГИБДД установила, что на предприятии не проводятся вводные, предрейсовые, сезонные и специальные инструктажи, и не в полном объём осуществляется обязательный периодический медицинский осмотр водителей. Также в предписании значится, что на НТМК не своевременно проходят работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.